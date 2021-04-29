وظائف إدارية وفنية شاغرة بفروع مجموعة الراشد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، والدمام.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الراشد:

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي وسائل التواصل الاجتماعي (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصص التصميم الجرافيكي، أو المجالات ذات الصلة.

– فني كهرباء (الدمام): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الكهرباء، أو التكنولوجيا الكهربائية).

التقديم على وظائف مجموعة الراشد:

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 يوليو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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