وظائف هندسية شاغرة بفروع شركة إميرسون

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة إميرسون الدولية “Emerson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الخبر، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة إميرسون الدولية:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس خدمات (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة التحكم، أو هندسة الكمبيوتر، أو هندسة الإلكترونيات).

– مدير عمليات خدمات ورشة عمل (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

– مدير حسابات رئيسي/ التعدين (الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الميكانيكا، أو الأجهزة، أو المواد الكيميائية)، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة إميرسون الدولية:

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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