وظائف هندسية وإدارية شاغرة بفروع شركة المراعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الخرج، والرياض، وحائل.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير صيانة المزرعة (الخرج): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية).

– فني معدات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص الأجهزة، أو أي مجال ذي الصلة.

– مساعد مدير المزرعة (حائل): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص علوم الزراعة.

التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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