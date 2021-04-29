112 #وظيفة شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفيات القوات المسلحة بالخرج، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، ومستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري جلدية.

– منسق مكافحة عدوى (عدد وظيفتين).

– استشاري قلب كبار.

– طبيب أخصائي/ طب الأسرة والمجتمع (عدد 4 وظائف).

– صيدلي.

– مساعد طبيب أسنان (عدد 99 وظيفة).

– رئيس بنك الدم.

– استشاري مكثف (عدد 3 وظائف).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ 28 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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