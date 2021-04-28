وظائف إدارية شاغرة في مجموعة السنبلة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة السنبلة لتصنيع المواد الغذائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الماجستير والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مجموعة السنبلة:

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير أول/ اكتساب المواهب: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص إدارة الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مسؤول الرواتب: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مجموعة السنبلة:

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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