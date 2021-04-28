وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف البنك السعودي الفرنسي:

وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير التسليم الرقمي.

– مهندس الواجهة الأمامية.

– مهندس الواجهة الخلفية.

– مدير التصميم الرقمي.

– مدير المنتج الرقمي.

– مدير تحليلات المخاطر وتخطيط رأس المال.

التقديم على وظائف البنك السعودي الفرنسي:

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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