وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة الفوزان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات الفوزان القابضة، المتخصصة بمجالات التجزئة والتصنيع والعقارات والتجارة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الفوزان القابضة:

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول التأمين: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– محاسب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

التقديم على وظائف مجموعة الفوزان القابضة:

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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