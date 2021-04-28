وظائف شاغرة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال، أو الاقتصاد)، أو أي مجال ذي الصلة؛ وذلك للعمل بفرع مكاتب البرنامج في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن:

وكشف البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مساعد المشاريع الخاصة (عدد وظيفتين):

– محلل أول المشاريع الخاصة (عدد وظيفتين).

التقديم على وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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