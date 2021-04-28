وظائف إدارية شاغرة في الهيئة العامة للمنافسة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، المتخصصة بحماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الأعمال، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الأمن السيبراني، أو أنظمة الكمبيوتر، أو نظم المعلومات، أو هندسة النظم)؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للمنافسة:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس وحدة إدارة المخاطر/ الأمن السيبراني.

– رئيس وحدة العمليات/ الأمن السيبراني.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للمنافسة:

وأوضحت هيئة المنافسة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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