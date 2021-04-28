وظائف إدارية شاغرة بفروع السعودية للتموين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق التدقيق الداخلي (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

– مدقق داخلي (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الاستثمار).

– مسؤول جرد المخزون (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

التقديم على وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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