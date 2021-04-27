وظائف صحية شاغرة بفروع مجموعة ديافيرم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من بريدة، ووادي الدواسر.

تفاصيل وظائف مجموعة شركة ديافيرم:

وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– صيدلاني إكلينيكي (بريدة): شهادة البكالوريوس في تخصص الصيدلة الإكلينيكية.

– أخصائي اجتماعي (وادي الدواسر): شهادة البكالوريوس في تخصص الخدمة الاجتماعية.

التقديم على وظائف مجموعة شركة ديافيرم:

وأوضحت مجموعة ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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