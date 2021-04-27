وظائف إدارية شاغرة بفروع مختبرات البرج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مختبرات البرج الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف مختبرات البرج الطبية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تقنية المعلومات (عدد وظيفتين/ الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

– ممثل مبيعات طبية (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص علوم المختبرات.

– مسؤول رعاية العملاء (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مختبرات البرج الطبية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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