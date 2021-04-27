شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الطيران المدني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الطيران المدني
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني (GACA)، توفر وظائف إدارية شاغرة لخريجي البكالوريوس فما فوق للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– أخصائي الأنظمة الاقتصادية.
الخبرات والمؤهلات:
– درجة البكالوريوس في تخصصات: (قانون أو اقتصاد أو إدارة أعمال أو الهندسة الصناعية) أو ما يعادلها.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
– القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.
– إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.
– القدرة على القيام بجميع المهام بالوقت المناسب.
– القدرة على العمل تحت الضغط.
التقديم:
– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).
شارك الخبر
شارك الخبر