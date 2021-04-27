وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الطيران المدني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني (GACA)، توفر وظائف إدارية شاغرة لخريجي البكالوريوس فما فوق للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– أخصائي الأنظمة الاقتصادية.

الخبرات والمؤهلات:

– درجة البكالوريوس في تخصصات: (قانون أو اقتصاد أو إدارة أعمال أو الهندسة الصناعية) أو ما يعادلها.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

– القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.

– إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.

– القدرة على القيام بجميع المهام بالوقت المناسب.

– القدرة على العمل تحت الضغط.

التقديم:

– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).

شارك الخبر