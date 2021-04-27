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وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الطيران المدني

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الطيران المدني

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني (GACA)، توفر وظائف إدارية شاغرة لخريجي البكالوريوس فما فوق للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– أخصائي الأنظمة الاقتصادية.

الخبرات والمؤهلات:

– درجة البكالوريوس في تخصصات: (قانون أو اقتصاد أو إدارة أعمال أو الهندسة الصناعية) أو ما يعادلها.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
– القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.
– إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة.
– القدرة على القيام بجميع المهام بالوقت المناسب.
– القدرة على العمل تحت الضغط.

التقديم:

– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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