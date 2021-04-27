وظائف إدارية وأمنية شاغرة لدى مجموعة DHL

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة دي إتش إل العالمية “DHL”- المتخصصة في أعمال الشحن والخدمات اللوجستية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وأمنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة بالمملكة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مجموعة DHL:

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول مراقبة الشحن.

– موظف الأمن.

التقديم على وظائف مجموعة دي إتش إل:

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 إبريل 2021م.

وأفادت المجموعة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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