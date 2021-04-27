210 #وظائف شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفيات القوات المسلحة بالخرج، والخدمات الطبية للقوات المسلحة بالرياض، ومستشفى القوات المسلحة بالجبيل، ومستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– صيدلي (عدد 4 وظائف).

– طبيب مقيم/ الأورام (عدد وظيفتين).

– سكرتارية طبية.

– ممرض قانوني أول (عدد 99 وظيفة).

– ممرض قانوني ثانٍ (عدد 99 وظيفة).

– طبيب مقيم/ طب الأسرة والمجتمع (عدد وظيفتين).

– فني تخطيط كهربائية القلب (عدد وظيفتين).

– فني تخطيط كهربائية الدماغ.

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ 26 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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