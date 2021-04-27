وظائف شاغرة بفروع شركة زين للاتصالات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة زين للاتصالات:

وأبرزت شركة زين، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير أول تحسين الراديو (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو علوم الكمبيوتر)، ويفضل شهادة الماجستير.

– مسؤول إدارة مركز الاتصال (الرياض): شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.

التقديم على وظائف شركة زين للاتصالات:

وأوضحت شركة زين أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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