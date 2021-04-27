وظائف شاغرة للجنسين في مشروع البحر الأحمر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول الإضاءة.

– مدير التخطيط.

– سائق.

– أخصائي أول مشروع الاستدامة.

– أخصائي تطبيقات أول.

– مشرف الأغذية والمشروبات.

– مساعد مدير الأمن السيبراني.

– مساعد مدير الري.

– موظف الاستقبال.

– مدير أول عمليات الأمن.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت شركة البحر الأحمر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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