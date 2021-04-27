وظائف شاغرة لدى الشايع للتجارة في 4 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الشايع للتجارة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمعارض التابعة لها في كل من القصيم، وجدة، وخميس مشيط، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة الشايع للتجارة:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني أول صيانة (القصيم).

– مدير التصميم والتقدير (للسعوديين/ جدة).

– مسؤول العلاقات الحكومية (للسعوديين/ خميس مشيط).

– مساعد إداري (الخبر).

التقديم على وظائف شركة الشايع للتجارة:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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