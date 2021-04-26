وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مشروع نيوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل أول/ تحليلات البيانات والحوكمة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو تقنية المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة.

– مهندس مشروع أول: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص تقنية المعلومات، أو أي مجال ذي الصلة.

– أخصائي أول التوأم الرقمي ونمذجة معلومات البناء: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة، أو الاتصالات، أو الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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