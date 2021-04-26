وظائف شاغرة بفروع البنك السعودي الفرنسي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف البنك السعودي الفرنسي:

وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير استمرارية الأعمال (الرياض): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (الكمبيوتر، الشبكات)، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير المنتج/ التمويل الشخصي (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– محلل المعاملات التشغيلية (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية).

طريقة التقديم على وظائف البنك السعودي الفرنسي:

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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