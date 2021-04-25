وظائف إدارية وصحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي اتصالات.

– ممثل العلاقات العامة.

– أخصائي العلاقات العامة.

– محلل نظم معلومات إدارة المواد.

– أخصائي أول منسق الفئة.

– مساعد منسق الفئة.

– أخصائي تقني مختبرات.

– مستشار تعزيز الصحة.

التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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