30 #وظيفة شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن، ومستشفى القوات المسلحة بالجبيل.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب مقيم/ طب الطوارئ.

– طبيب مقيم/ العيون (عدد وظيفتين).

– أخصائي تقنية تخدير (عدد 3 وظائف).

– أخصائي أشعة (للنساء/ عدد وظيفتين).

– صيدلي (عدد وظيفتين).

– استشاري الطب الباطني.

– مخطط مواد طبية/ صيدلي (عدد وظيفتين).

– صيدلي إكلينيكي.

– مساعد طبيب أسنان (عدد 6 وظائف).

– طبيب نائب طوارئ (عدد وظيفتين).

– استشاري طب باطني (عدد وظيفتين).

– استشاري جراحة عظام (عدد وظيفتين).

– أخصائي ترميز طبي (عدد وظيفتين).

– أخصائي أشعة (عدد وظيفتين).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ 25 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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