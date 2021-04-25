وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة ياسرف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة ياسرف للتكرير:

وأبرزت شركة ياسرف، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس عمليات ثالث: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

– مهندس العمليات التشغيلية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

– مدير تخطيط التصنيع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، أو الهندسة الكيميائية)، أو ما يعادلها.

– مدير تخطيط الأعمال وإدارة الأداء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة ياسرف:

وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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