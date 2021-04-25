وظائف إدارية شاغرة لدى شركة بوبا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة بوبا العربية:

وبيّنت شركة بوبا، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي علم البيانات.

– مدير برنامج الحلول الرقمية.

التقديم على وظائف شركة بوبا العربية:

وأوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر