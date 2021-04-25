وظائف إدارية شاغرة في شركة تطوير التعليم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة تطوير التعليم القابضة:

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف التطوير التنظيمي: شهادة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو المجالات ذات الصلة.

– مساعد إداري: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الاقتصاد، أو إدارة الأعمال).

– أخصائي أول اكتساب المواهب: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية).

– مساعد استشاري أول: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة، أو الاقتصاد، أو إدارة الأعمال).

التقديم على وظائف شركة تطوير التعليم القابضة:

وأوضحت شركة تطوير التعليم أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 إبريل 2021.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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