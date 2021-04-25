وظائف هندسية شاغرة في شركة الفلك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الإلكترونية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة الفلك:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مشروع/ مدني: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

– مسؤول السلامة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الإدارة، أو السلامة والصحة المهنية).

التقديم على وظائف شركة الفلك:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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