وظائف شاغرة للجنسين بفروع شركة المراعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخرج.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف التوظيف (للنساء/ الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو الإدارة)، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير أقسام الصحة والسلامة والأمن (للرجال/ الخرج): شهادة البكالوريوس في تخصص الصحة والسلامة، أو أي تخصص مشابه.

التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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