الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

إدارة القبول والتجنيد بـ القوات المسلحة تبدأ التقديم على الوظائف العسكرية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد بـ القوات المسلحة عن موعد فتح باب القبول للوظائف العسكرية رجال ونساء، بعدة قطاعات، وذلك من خلال التفاصيل والشروط الآتية:

القوات المسلحة تحدد القطـاعات:

– القوات المسلحة .

– القوات البرية الملكية .

– القوات الجوية الملكية .

– القوات البحرية الملكية .

– قوات الدفاع الجوي الملكي.

– الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

– قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية .

الشروط وظائف القوات المسلحة :

1- أن يكون المتقدم لوظائف القوات المسلحة سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

3- أن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن أربعين عاماً .

4- أن لا يكون موظفاً في أي جهة حكومية .

5- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

6- حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

7- أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية .

8- ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. واجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص .

9- أن يتناسب طول المتقدم لوظائف القوات المسلحة مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

10- أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية .

11- أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة من الإدارة العامة للقبول والتجنيد بـ القوات المسلحة .

وأوضحت وزارة الدفاع أنه يمكن الاطلاع على مواقع مراكز القبول والتجنيد من خلال الرابط التالي (اضغط هنـا).

موعد التقديم:-

– يبدأ التقديم بمشيئة الله اليوم الأحد بتاريخ (1442/9/13هـ) الموافق 2021/04/25م، من خلال الرابط التالي:

(اضغط هنــا).

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