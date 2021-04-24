وظائف إدارية وهندسية شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف وإدارية وهندسية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “مؤسسة إيلاف للمقاولات، وشركة طويق للصيانة والتشغيل” في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس المباشرين: شهادة البكالوريوس في تخصص السياحة والفندقة.

– مشرف نظافة: شهادة الثانوية العامة.

– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– مشرف مكافحة: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة زراعية.

التقديم على وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر