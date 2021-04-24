وظائف شاغرة للجنسين في جمعية حياتنا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الجمعية الأهلية للتوعية الصحية “حياتنا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مشروع صحي بمدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جمعية حياتنا:

وأبرزت الجمعية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مثقف صحي (دوام كامل).

– أخصائي غذاء وتغذية (دوام جزئي).

– أخصائي تغذية علاجية (دوام جزئي).

– أخصائي لياقة بدنية (دوام جزئي).

شروط وظائف جمعية حياتنا:

وبيّنت الجمعية أن الشروط المطلوبة هي:

– سعودي/ـة الجنسية.

– المؤهل لا يقل عن بكالوريوس في نفس المجال.

– خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

– تحمل ضغوط العمل.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– أن يكون من سكان مدينة الرياض.

التقديم على وظائف جمعية حياتنا:

وأوضحت الجمعية، أنّ التقديم مُتاحٌ ومستمر حتى تاريخ 27 إبريل 2021م، داعية الراغبين والراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهم، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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