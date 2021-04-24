وظائف شاغرة في هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وإدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية:

وبينت الهيئة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي نظم معلومات جغرافية.

– خبير في التحليل الإشعاعي.

– خبير في تقييم المخاطر النووية.

– خبير في الطوارئ النووية.

– خبير في التراخيص.

– خبير في الممارسات الإشعاعية في المجال الصناعي.

– خبير في الممارسات الإشعاعية في المجال الطبي.

– خبير في الرقابة على المرافق النووية.

– أخصائي حوكمة بيانات.

التقديم على وظائف هيئة الرقابة النووية:

وأوضحت الهيئة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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