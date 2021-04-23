وظائف إدارية شاغرة في مجموعة الفوزان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-23

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات الفوزان القابضة، المتخصصة بمجالات التجزئة والتصنيع والعقارات والتجارة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الفوزان القابضة:

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل نظم (عدد وظيفتين): شهادة الدبلوم في تخصص تقنية المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

– محلل استثمار: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الخدمات المصرفية).

التقديم على وظائف مجموعة الفوزان القابضة:

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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