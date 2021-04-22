الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-22

#وظائف هندسية شاغرة لدى شركة نوماك في 3 مدن

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمحطات تحلية المياه في كل من تبوك، وجدة ، ورابغ.

تفاصيل وظائف شركة نوماك:

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– خبير الرياح (تبوك): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو أي مجال ذي الصلة.

– خبير الهيدروجين (تبوك): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مساعد فني (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الصناعية.

– مهندس الصحة والسلامة والبيئة (رابغ): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الهندسة.

التقديم على وظائف شركة نوماك:

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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