وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مجموعة المجدوعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الدبلوم البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات المجدوعي القابضة:

وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق العمليات (عدد 5 وظائف): شهادة الدبلوم في تخصصات: (سلسلة التوريد، الخدمات اللوجستية، النقل).

– مدير حسابات المبيعات الرئيسية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة.

– مشرف العمليات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، أو الهندسة الميكانيكية)، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف مجموعة المجدوعي القابضة:

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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