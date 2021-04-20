الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

#وظائف إدارية شاغرة لدى شركة عِلم

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة عِلم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة عِلم:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مشروع تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– مطور جافا: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البرمجيات، أو علوم الكمبيوتر، أو تقنية المعلومات)، أو التخصصات ذات الصلة.

– مهندس ضمان الجودة: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة عِلم:

وأوضحت شركة عِلم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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