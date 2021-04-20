وظائف إدارية شاغرة في وزارة الاستثمار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، أو المالية، أو إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الاستثمار:

وأبرزت وزارة الاستثمار، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول التنافسية الإقليمية وإعداد التقارير.

– أخصائي التنافسية الإقليمية وإعداد التقارير.

التقديم على وظائف وزارة الاستثمار:

وأوضحت وزارة الاستثمار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 20 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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