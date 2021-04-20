وظائف إدارية وصحية شاغرة بفروع مختبرات البرج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة مختبرات البرج الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، وخميس مشيط.

تفاصيل وظائف مختبرات البرج الطبية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب أول/ الضرائب التقارير القانونية: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي مجال ذي الصلة.

– مدير محاسبة الإيرادات: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– مدير توسيع الشبكة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة المشاريع).

– أخصائي مختبر: شهادة البكالوريوس في تخصص المختبرات الطبية.

التقديم على وظائف مختبرات البرج الطبية:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 20 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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