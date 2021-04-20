وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى الملك فيصل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– منسق سريري للرعاية الصحية الافتراضية (الرياض).

– كبير اختصاصين سريري (الرياض).

– فني ثاني إمداد غرف العمليات (الرياض).

– فني مواد معقمة/ مستودعات طبية (الرياض).

– مساعد ثاني سلسلة الإمدادات (الرياض).

– ممثل خدمات المستهلك (الرياض).

– استشاري مساعد طب الأطفال (المدينة المنورة).

– مدير إدارة سلسلة الإمدادات (المدينة المنورة).

– منسق خدمات تعليم (جدة).

– مشرف خدمات العقود (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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