وظائف إدارية وهندسية شاغرة في طيران ناس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجوي “طيران ناس”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة طيران ناس:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول التطوير التنظيمي: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– مدير الصيانة: شهادة الماجستير فأعلى في تخصص هندسي ذي الصلة.

التقديم على وظائف طيران ناس:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 20 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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