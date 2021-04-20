الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

البيئة تدعو 33 من المتقدمين على وظائفها لاستكمال مسوغات التعاقد

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 33 متقدماً ومتقدمة، على وظائفها المعلن عنها وذلك لاستكمال مسوغات التعاقد خلال (10) أيام، اعتباراً من تاريخ 1442/9/9هـ.

تسجيل موعد للمرشح

وأوضحت وزارة البيئة، أنه يلزم تسجيل موعد للمرشح قبل الذهاب للمركز الصحي في عيادة اللياقة، مشيرة إلى أن المراكز الصحية المتاحة للفحص الطبي للتعين في مدينة الرياض مركز صحي (المنصورة), ومركز صحي (عتيقة).

رابط الاستعلام

وأشارت وزارة البيئة إلى أنه يمكن الاستعلام ومعرفة التفاصيل حول استكمال الإجراءات عبر هذا الرابط التالي “هنا“.

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