وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة في شركة معادن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من الرياض، وطريف، ورأس الخير، ومصنع المنصورة.

تفاصيل وظائف شركة معادن:

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مشروع.

– مهندس أول الكهرباء والأجهزة.

– مهندس أول مدني.

– مهندس سلامة العمليات.

– مشرف أمن.

– محلل معدات مختبرات.

– فني محلل/ الصيانة.

– مساح.

– محلل بيانات/ موارد بشرية.

– عالم بيانات/ موارد بشرية.

– مساعد إداري.

– مهندس سلامة المصنع.

– مشغل/ الشحن.

– مشرف مناولة المواد.

– مهندس صيانة المصنع.

– مشغل غرفة التحكم.

– مهندس أول إنتاج.

– مشرف التخطيط اليومي.

– محاسب ثانٍ.

– كبير خبراء المعادن.

– أخصائي الميزانية وتقارير التخطيط المؤسسي.

– مخطط أول صيانة المصنع.

– مشرف الصيانة.

– مشرف مصنع معالجة المعادن.

– محاسب.

– مشرف عمليات المصنع.

– مدير عمليات الاندماج والاستحواذ.

التقديم على وظائف شركة معادن:

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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