وظائف

#وظائف صحية وإدارية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم #وظائف صحية وإدارية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-20

#وظائف صحية وإدارية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– استشاري أبحاث (الرياض): شهادة الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (العلوم الصحية، أو الطب والجراحة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مسؤول شؤون طلاب ثانٍ (جدة): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (التربية، إدارة مدرسية، إدارة الأعمال)، أو في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الاثنين الموافق 7 رمضان 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الأحد الموافق 20 رمضان 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 
شارك الخبر

شارك الخبر




هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

قد تقرأ أيضا