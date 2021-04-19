وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الأوقاف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل شهادة الماجستير، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بالفرع الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للأوقاف:

وأبرزت الهيئة العامة للأوقاف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي المشتريات والعقود.

– مدير إدارة التسجيل

طريقة التقديم على وظائف هيئة الأوقاف:

وأوضحت الهيئة العامة للأوقاف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 19 إبريل 2021م.

وأشارت الهيئة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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