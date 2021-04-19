وظائف شاغرة في مركز الدراسات والبحوث الدفاعية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية:

وأبرزت إدارة المركز، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس برمجيات الحرب الإلكترونية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، البرمجيات، هندسة الإلكترونيات).

– مشرف وحدة الشبكات والاتصالات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (أنظمة وشبكات الكمبيوتر، أو علوم الكمبيوتر، أو تقنية المعلومات).

التقديم على وظائف مركز الدراسات والبحوث الدفاعية:

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 19 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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