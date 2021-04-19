وظائف إدارية شاغرة بفروع بوبا العربية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جازان، وبريدة.

تفاصيل وظائف شركة بوبا العربية:

وبيّنت شركة بوبا، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول خدمات مندوبي المستشفى (جازان): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق، أو الرعاية الصحية) أو المجالات ذات الصلة.

– مسؤول المبيعات الميدانية (بريدة): شهادة البكالوريوس في أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة بوبا العربية:

وأوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 19 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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