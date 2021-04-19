وظائف إدارية شاغرة لدى فروع شركة المراعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-19

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وشاغرة للرجال، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وحائل.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد مدير الإنتاج (للسعوديين/ الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو المجالات ذات الصلة.

– مستشار أول الصحة والسلامة والأمن (حائل): شهادة البكالوريوس في تخصص السلامة الصحية والأمن، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 19 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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