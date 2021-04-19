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شكرا لقرائتكم صندوق الاستثمارات العامة يعلن توفر وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صندوق الاستثمارات العامة يعلن توفر وظائف شاغرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن وظائف شاغرة لحملة درجة الماجستير فأعلى ، للعمل في مدينة الرياض ، وفق المسميات والشروط التالية :
تفاصيل الوظائف
1 – استراتيجيات فئات الأصول المتعددة ، Multi Asset Class Strategies ويشترط:
• درجة الدكتوراه أو الماجستير في المجال الكمي مثل الهندسة المالية أو الرياضيات أو الفيزياء أو الهندسة – بكالوريوس في الأعمال أو أي تخصص كمي.
• سنوات الخبرة: أكثر من 15 عامًا من الخبرة في مجال مماثل.
• الشهادات المهنية المفضلة (إن وجدت)
• يفضل شهادة CFA و FRM. يفضل اللغة العربية.
2 – مساعد أول محترف في إستراتيجية المحفظة ، Portfolio Strategy Professional Senior Associate
• يفضل درجة الماجستير في الهندسة المالية
• سنوات من الخبرة: 6 + سنوات خبرة في مجالات مماثلة
رابط التقديم على الوظائف
وأوضح صندوق الاستثمارات العامة، أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط (اضغط هنا).
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