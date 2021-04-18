19 #وظيفة شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، ومستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، ومجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران، ومستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب نائب نساء وولادة (عدد 3 وظائف).

– طبيب نائب مسالك بولية.

– طبيب نائب طب كلى.

– مرمز طبي (عدد 3 وظائف).

– استشاري جراحة الأوعية الدموية.

– ناسخ طبي (عدد وظيفتين).

– استشاري طب قلب الكبار.

– استشاري طب العناية الحرجة/ القلب كبار.

– طبيب أخصائي أول نساء وولادة (عدد 3 وظائف).

– أخصائي التعقيم الطبي.

– استشاري عناية مركزة.

– أخصائي أول مسالك بولية.

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 إبريل 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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