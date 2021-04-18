وظائف إدارية شاغرة لدى تطوير التعليم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة)، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة تطوير التعليم القابضة:

وأبرزت شركة تطوير التعليم أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل مالي.

– محلل خزينة.

التقديم على وظائف شركة تطوير التعليم القابضة:

وأوضحت شركة تطوير التعليم أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 18 إبريل 2021.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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