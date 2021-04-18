وظائف إدارية شاغرة لدى STC

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

أبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير قسم الشحن ومراقبة السياسة.

– مشرف العقود والاتفاقيات.

– أخصائي العقود والاتفاقيات.

– مدير الحسابات.

– أخصائي عمليات خدمة العملاء.

– أخصائي تميز العمليات.

طريقة التقديم على وظائف STC:

وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 18 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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